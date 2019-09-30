На заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Ереване Беларусь представит Игорь Петришенко

Новости Беларуси. Новые подходы для развития торгово-экономического сотрудничества с партнерами по ЕАЭС войдут в пакет тем, которые предстоит рассмотреть на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертная встреча пройдет 30 сентября в столице Армении. В ереванском диалоге, в котором примет участие и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, запланировано обсудить 17 вопросов из сфер финансовой и внешнеторговой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики. Члены Совета ЕЭК встретятся накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 1 октября. Стороны обсудят вопросы, в том числе планируемые к рассмотрению главами государств.