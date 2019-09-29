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Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены

29 сентября 2019 18:39
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Новости Беларуси. Беларусь впервые представила экономический и инвестиционный потенциалы на международной выставке Cityscape Global в Дубае – одном из самых значимых глобальных форумов в сфере архитектуры, строительства и капиталовложений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-1
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-2
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-3

Международным экспертам и признанным лидерам мирового рынка продемонстрировали возможности новых комплексов, которые строит в Минске компания Dana Holdings.

Особое внимание привлек проект многофункционального комплекса «Минск Мир» – за счет того, что в его составе будет работать крупнейший в регионе Международный финансовый центр Minsk World. Он, кстати, получил на выставке престижную награду.

Но обо всем по порядку – в репортаже наших корреспондентов.

Выставка Cityscape Global – крупнейшее и самое значимое событие в сфере недвижимости и инвестиций. Ежегодно форум собирает ключевых международных инвесторов, застройщиков, ведущих архитекторов, дизайнеров и консультантов. Здесь представляют самые амбициозные проекты, решают вопросы финансирования и, конечно, устанавливают новые деловые связи. В Дубае определяют новые тенденции строительной отрасли.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-5
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-6
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-7

Стенд Беларуси, которая была представлена крупнейшим застройщиком, был посвящен инвестиционной привлекательности и туристическому потенциалу нашей станы. Его посетил посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-9

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в ОАЭ:
Не прошло и двух недель с момента проведения этого, как его называют здесь, исторического визита. Эхо о нем раздается до сих пор. Говорят много и, к нашему удовольствию, говорит и деловое сообщество Эмиратов, рассматривая этот визит, как своего рода отмашку на работу с Беларусью.

Основные направления остаются прежними. Это, прежде всего, торговля – такую задачу ставил глава государства. Безусловно, с экономической точки зрения нам также интересны инвестиции, и Эмираты – это именно та страна, где могли бы об этом говорить и где их искать.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-11
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-12
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-13
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-14

Объемы взаимной торговли между странами растут – с начала года на треть по сравнению с 2018 годом. Растут объемы инвестиций. 44 миллиона долларов – результат 2018 года вдвое больше, чем в 2017 году. И будет улучшен по итогам 2019 года. Основной интерес арабского бизнеса – строительство, производство продуктов питания, мебели.

Андрей Лученок:
Первая белорусская компания, которая за долгие годы выставляется на этой выставке. Поможет ли это? Да, поможет. Полагаю, что это самое правильное место для поиска тех людей, которым интересно вложение в Беларусь.

Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы.

Визит шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск дал новый импульс для налаживания эффективного сотрудничества между двумя странами.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-16

Застройщик с мировым опытом, работающий в Беларуси, несколько десятилетий работает в Эмиратах. Потенциал и авторитет компании позволяет сближать страны и налаживать контакты.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-18
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-19
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-20
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-21

Это важный посыл дипломатии. Новые точки соприкосновения экономик двух стран создаются. Центром деловой жизни Минска и не только станет Международный финансовый центр Minsk World. Его создание одобрено на государственном уровне.

В октябре 2018 года Dana Holdings подписала договор с Международным финансовым центром в Дубае. Стороны договорились обмениваться передовым опытом и о сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра. А в апреле аналогичный документ был подписан в правительстве Беларуси.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-23
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-24
Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-25

Игорь Бондарев, генеральный консул Беларуси в Дубае:
Опыт Беларуси достаточно уникален. Это достаточно свежее образование, новое, которое учитывало опыт других старых формаций, как в Лондоне, Сингапуре, к примеру. Поэтому они прошли свой путь.

Нам важны, конечно, компетенции, потому что для создания такого центра необходимы компетенции, которых в Беларуси не хватает, наверное. В этом смысле опыт Дубая для нас достаточно уникален.

Сотрудничество развивается достаточно динамично. Тот позитив, который сложился на сегодняшний день с дубайским Международным финансовым центром, выйдет на конкретные договоренности. Это достаточно большая работа, которая должна быть проделана не только государственными структурами, но и частными структурами, в интересах которых создается этот финансовый центр.

Должна быть сформирована определенная платформа, которая будет вызывать доверие международного сообщества, международных финансовых институтов.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-27

Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:
Беларусь имеет выгодное географическое положение и привлекательные условия для инвестирования. В Беларуси установлен безвизовый режим с 74 странами. Подписано 70 соглашений об избежании двойного налогообложения. Как правило, в летнее время, а это cамый жаркий период, жители Эмиратов уезжают на отдых в другие страны, и наш климат отлично подходит для них в этом плане.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-29

Это мировое признание. Многофункциональный проект «Минск Мир», реализуемый в нашей столице, – лучший. EuropaProperty – престижная награда, достается только начинаниям, которые изменяют рынок недвижимости и носят инновационный характер. Впрочем, до конкурса дошли только проекты, имеющие характеристики новизны, которая принесет доходы и изменит качество жизни. Застройка территории старого аэропорта в центре Минска, которую ведет Dana Holdings, признана самым крупномасштабным в Европе проектом.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-31

Крэйг Смит, издатель журнала EuropaProperty Guides:
Комплекс Minsk World укрепит растущую роль Беларуси как моста между Европой и динамично развивающимися экономиками России, Восточной Европы и стран Азии. Он служит катализатором устойчивого развития в Беларуси, России и странах Евразийского экономического союза. Международный финансовый центр станет движущей силой проекта и главным экономическим фактором комплекса «Минск Мир».

Эксперты проанализировали потенциал комплекса Minsk World.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-33

Омар Савайа, директор консультационной компании McKeartney:
Главная цель – это быть вне конкуренции в мире. Международный финансовый центр должен стать всеобъемлющей экосистемой, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги. Когда проект будет полностью запущен, воздействие будет иметь волновой эффект. В том числе ожидается, что сюда придут по крайней мере тысячи инвесторов, которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами. Будет создано не менее 10 тысяч прямых и косвенных рабочих мест.

Переговоры о новых начинаниях уже в разгаре. Dana Holdings имеет авторитет: в очередной раз подтвердила свое место в списке 100 финансовых компаний и девелоперов, показавших самые высокие результаты и способствующих развитию отрасли.

Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены-35

Аналитики отмечают, что Международный финансовый центр в Минске впишется в национальную экономику, где применят особую систему стимулов и преференций для привлечения капитала.

Работа над правовым статусом Minsk World ведется. Стратегически важный объект во внимании. Компания Dana Holdings уже приступила к его строительству. Первый результат – тот огромный интерес, который проявили к его созданию в ОАЭ. А значит, важный инвестиционный проект имеет все шансы на успешное воплощение.

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