Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены

Новости Беларуси. Беларусь впервые представила экономический и инвестиционный потенциалы на международной выставке Cityscape Global в Дубае – одном из самых значимых глобальных форумов в сфере архитектуры, строительства и капиталовложений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Международным экспертам и признанным лидерам мирового рынка продемонстрировали возможности новых комплексов, которые строит в Минске компания Dana Holdings. Особое внимание привлек проект многофункционального комплекса «Минск Мир» – за счет того, что в его составе будет работать крупнейший в регионе Международный финансовый центр Minsk World. Он, кстати, получил на выставке престижную награду. Но обо всем по порядку – в репортаже наших корреспондентов. Выставка Cityscape Global – крупнейшее и самое значимое событие в сфере недвижимости и инвестиций. Ежегодно форум собирает ключевых международных инвесторов, застройщиков, ведущих архитекторов, дизайнеров и консультантов. Здесь представляют самые амбициозные проекты, решают вопросы финансирования и, конечно, устанавливают новые деловые связи. В Дубае определяют новые тенденции строительной отрасли.

Стенд Беларуси, которая была представлена крупнейшим застройщиком, был посвящен инвестиционной привлекательности и туристическому потенциалу нашей станы. Его посетил посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в ОАЭ:

Не прошло и двух недель с момента проведения этого, как его называют здесь, исторического визита. Эхо о нем раздается до сих пор. Говорят много и, к нашему удовольствию, говорит и деловое сообщество Эмиратов, рассматривая этот визит, как своего рода отмашку на работу с Беларусью. Основные направления остаются прежними. Это, прежде всего, торговля – такую задачу ставил глава государства. Безусловно, с экономической точки зрения нам также интересны инвестиции, и Эмираты – это именно та страна, где могли бы об этом говорить и где их искать.

Объемы взаимной торговли между странами растут – с начала года на треть по сравнению с 2018 годом. Растут объемы инвестиций. 44 миллиона долларов – результат 2018 года вдвое больше, чем в 2017 году. И будет улучшен по итогам 2019 года. Основной интерес арабского бизнеса – строительство, производство продуктов питания, мебели. Андрей Лученок:

Первая белорусская компания, которая за долгие годы выставляется на этой выставке. Поможет ли это? Да, поможет. Полагаю, что это самое правильное место для поиска тех людей, которым интересно вложение в Беларусь. Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы. Визит шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск дал новый импульс для налаживания эффективного сотрудничества между двумя странами.

Застройщик с мировым опытом, работающий в Беларуси, несколько десятилетий работает в Эмиратах. Потенциал и авторитет компании позволяет сближать страны и налаживать контакты.

Это важный посыл дипломатии. Новые точки соприкосновения экономик двух стран создаются. Центром деловой жизни Минска и не только станет Международный финансовый центр Minsk World. Его создание одобрено на государственном уровне. В октябре 2018 года Dana Holdings подписала договор с Международным финансовым центром в Дубае. Стороны договорились обмениваться передовым опытом и о сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра. А в апреле аналогичный документ был подписан в правительстве Беларуси.

Игорь Бондарев, генеральный консул Беларуси в Дубае:

Опыт Беларуси достаточно уникален. Это достаточно свежее образование, новое, которое учитывало опыт других старых формаций, как в Лондоне, Сингапуре, к примеру. Поэтому они прошли свой путь. Нам важны, конечно, компетенции, потому что для создания такого центра необходимы компетенции, которых в Беларуси не хватает, наверное. В этом смысле опыт Дубая для нас достаточно уникален. Сотрудничество развивается достаточно динамично. Тот позитив, который сложился на сегодняшний день с дубайским Международным финансовым центром, выйдет на конкретные договоренности. Это достаточно большая работа, которая должна быть проделана не только государственными структурами, но и частными структурами, в интересах которых создается этот финансовый центр. Должна быть сформирована определенная платформа, которая будет вызывать доверие международного сообщества, международных финансовых институтов.

Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:

Беларусь имеет выгодное географическое положение и привлекательные условия для инвестирования. В Беларуси установлен безвизовый режим с 74 странами. Подписано 70 соглашений об избежании двойного налогообложения. Как правило, в летнее время, а это cамый жаркий период, жители Эмиратов уезжают на отдых в другие страны, и наш климат отлично подходит для них в этом плане.

Это мировое признание. Многофункциональный проект «Минск Мир», реализуемый в нашей столице, – лучший. EuropaProperty – престижная награда, достается только начинаниям, которые изменяют рынок недвижимости и носят инновационный характер. Впрочем, до конкурса дошли только проекты, имеющие характеристики новизны, которая принесет доходы и изменит качество жизни. Застройка территории старого аэропорта в центре Минска, которую ведет Dana Holdings, признана самым крупномасштабным в Европе проектом.

Крэйг Смит, издатель журнала EuropaProperty Guides:

Комплекс Minsk World укрепит растущую роль Беларуси как моста между Европой и динамично развивающимися экономиками России, Восточной Европы и стран Азии. Он служит катализатором устойчивого развития в Беларуси, России и странах Евразийского экономического союза. Международный финансовый центр станет движущей силой проекта и главным экономическим фактором комплекса «Минск Мир». Эксперты проанализировали потенциал комплекса Minsk World.

Омар Савайа, директор консультационной компании McKeartney:

Главная цель – это быть вне конкуренции в мире. Международный финансовый центр должен стать всеобъемлющей экосистемой, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги. Когда проект будет полностью запущен, воздействие будет иметь волновой эффект. В том числе ожидается, что сюда придут по крайней мере тысячи инвесторов, которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами. Будет создано не менее 10 тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Переговоры о новых начинаниях уже в разгаре. Dana Holdings имеет авторитет: в очередной раз подтвердила свое место в списке 100 финансовых компаний и девелоперов, показавших самые высокие результаты и способствующих развитию отрасли.