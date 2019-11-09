На выставке Import Expo белорусы подписали контракты с китайскими партнёрами на 150 млн долларов

В Шанхае представлен весь потенциал нашей страны. Стенд – в центральной части павильона, выполнен в виде масштабного макета здания Национальной библиотеки Беларуси. Он занимает площадь около 800 квадратных метров.

Помимо продовольствия здесь представлена инновационная нефтехимическая продукция, изделия из льна, сельскохозяйственная техника, транспортные и логистические услуги. С китайскими партнёрами уже подписаны контракты на 150 миллионов долларов, и это только в первые дни работы выставки. В ней участвуют более 3,5 тысяч компаний из 155 стран.