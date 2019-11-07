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«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?

07 ноября 2019 18:04
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Ренессанс белорусского села начался в XXI веке. Главный лейтмотив программы возрождения села – жизнь на деревне не должна качественно отличаться от городской. Тогда заговорили о высоких соцстандартах в новых агрогородках.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?-1

Владислав Цыдик, председатель общественного объединения ветеранов Центрального аппарата Комитета государственного контроля Беларуси:
Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне. И государство подставило плечо, и все это удачно получилось. Это программа, которая запомнится всем надолго, потому что она кардинально поменяла ситуацию в аграрном секторе.

Мы дали толчок многим другим странам бывшего Советского Союза, прилегающим к нам, потому что они увидели успех в нашем аграрном секторе. И потянулись за нами для того, чтобы изучать опыт нашей работы.

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?-4

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?-6

«Не мы же к вам ездим, а вы к нам». Белорус рассказал, почему уехал из Минска в глубинку и стал рыбаком

Подробнее в видеоматериале.

# Год малой родины # Экономика # Владислав Цыдик # Фотофакт

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