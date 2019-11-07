«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Ренессанс белорусского села начался в XXI веке. Главный лейтмотив программы возрождения села – жизнь на деревне не должна качественно отличаться от городской. Тогда заговорили о высоких соцстандартах в новых агрогородках.

Владислав Цыдик, председатель общественного объединения ветеранов Центрального аппарата Комитета государственного контроля Беларуси:

Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне. И государство подставило плечо, и все это удачно получилось. Это программа, которая запомнится всем надолго, потому что она кардинально поменяла ситуацию в аграрном секторе.

Мы дали толчок многим другим странам бывшего Советского Союза, прилегающим к нам, потому что они увидели успех в нашем аграрном секторе. И потянулись за нами для того, чтобы изучать опыт нашей работы.