«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на завершающей стадии работы по эскизному проектированию аппарата, согласованы технические параметры.

За российскими специалистами – испытание, отладка и непосредственный запуск космического аппарата. Белорусские предприятия отвечают за производство специальных высокоточных оптических приборов. Новые камеры позволят «рассмотреть» из космоса объекты размером в 35 миллиметров. Качество снимков будет уникальным. Главная задача, которая стоит перед учеными – создать спутник, который по техническим характеристикам не уступит мировым аналогам.

Борис Чернухо, заместитель директора РУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Комплекс параметров и характеристик нового спутника находится на уровне лучших мировых аналогов. Это такие спутники, как WorldView-2, 3, 4 американского оператора DigitalGlobe. При этом по массе и, соответственно, по стоимости выведения на орбиту и стоимости эксплуатации он примерно в два раза меньше.

В целом, комплекс его характеристик предполагается настолько уникальным, что мы полагаем его очень высокую конкурентоспособность на мировом рынке.