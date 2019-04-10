«Есть предпосылки и повыше планку поднять». Беларусь и Оман намерены расширить экономическое сотрудничество

Новости Беларуси.Беларусь заинтересована в развитии отношений с Оманом,, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали совестной работы обсуждали на заседании Совета делового сотрудничества. Партнеры отмечают, что есть большой потенциал для взаимодействия. К примеру, неплохие перспективы – в машиностроении.

В планах даже создание сборочных производств нашей техники в столице Омана. Сейчас Беларусь поставляет на Аравийский полуостров молоко, сливки и калийные удобрения. Объемы небольшие. В 2018 году страны наторговали всего на 2 миллиона долларов. Но готовы увеличить эти цифры в разы.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: У нас есть предпосылки и повыше планку поднять. Есть дорожная карта с белорусской стороны по развитию взаимодействий с Оманом, там есть конкретные позиции и понятия. Это всё нужно переложить на конкретные проекты.

Раед Мохаммед Абдулла Аль-Шеххи, член правления торгово-промышленной палаты Омана:

Прежде всего мы заинтересованы в туристической сфере, информационных технологиях, оборудовании и аппаратуре, произведённых в Беларуси. Конечно, основное требование, чтобы белорусские цены были конкурентоспособные в сравнении с другими европейскими странами.

В планах оманской делегации деловых кругов – посещение «ТИБО-2019» и Парка высоких технологий. Сегодня стороны договорились о проведении уже в 2019 году недель Омана в Беларуси и нашей страны в Омане для более тесных контактов представителей бизнеса обеих стран.