Новости экономики за 16.05.2019

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова договорились существенно упростить условия работы своих транспортных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписан документ, согласно которому все виды международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов будут выполняться на безразрешительной основе.

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В правительстве уверены, что это увеличит объёмы работы для отечественных перевозчиков не только в направлении Молдовы, но и сопредельных с ней государств, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экспорта автотранспортных услуг.

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