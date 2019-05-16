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Новости экономики за 16.05.2019

16 мая 2019 17:38
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Новости Беларуси. Беларусь и Молдова договорились существенно упростить условия работы своих транспортных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.05.2019-1

Подписан документ, согласно которому все виды международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов будут выполняться на безразрешительной основе.

На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком

В правительстве уверены, что это увеличит объёмы работы для отечественных перевозчиков не только в направлении Молдовы, но и сопредельных с ней государств, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экспорта автотранспортных услуг.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ НА 7,3%

Новости экономики за 16.05.2019-4

Реальные денежные доходы населения, то есть то, что остаётся после уплаты налогов, взносов и сборов, скорректированное на инфляцию, продолжают расти. За первый квартал текущего года плюс почти 7,5%.

За экспортные сделки в обход биржи введут административную ответственность

Структура доходов не претерпела значительных изменений. Основная доля в общем объёме, две трети, по-прежнему приходится на зарплату, четверть – на пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности в сумме составляют всего 12%.

# Доход # Экономика # Фотофакт

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