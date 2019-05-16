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За экспортные сделки в обход биржи введут административную ответственность

16 мая 2019 17:38
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Новости Беларуси. Торговля товарами в обход официальных сделок на бирже будет караться штрафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующая поправка в закон подготовлена правительством и уже одобрена в первом чтении депутатами нижней палаты парламента.

Документ содержит более 100 экспортных товарных позиций, которые имеют стратегическое значение для экономики Беларуси. В списке такие продукты, как сухое молоко, сливочное масло, сыры, мясо, мука и многие другие. Очень часто недобросовестные компании продают их за рубеж мимо товарной биржи. К примеру, около 40% молока сейчас экспортируется именно таким образом. После принятия поправок за это будет предусмотрен штраф до 30 базовых, что на сегодня составляет 765 рублей.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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