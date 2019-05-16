Прямой эфир

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации

16 мая 2019 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации. Речь идет об обмене опытом и покупке отечественных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-1

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-3

В частности, решений компании «Пеленг», которая производит оптику (ее можно использовать для наблюдения за большой территорией), а также о беспилотных вертолетах. Технологий подобного рода в Польше нет. Ведутся переговоры о заключении контрактов.

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-6

Роберт Финтак, директор компании (Польша):
В мире ежедневно происходит порядка 30 инцидентов, связанных с дронами. Опасность этих предметов, которые, казалось бы, служат, чтобы улучшать жизнь, недооценивают. С помощью них можно перенести бомбу через границу, распылить вирус над большим скоплением людей…

Мы успели убедиться, что в Беларуси есть технологии, способные препятствовать этому. И мы бы очень хотели обменяться опытом в этой сфере.

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-9

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-11

Добавим, 16 мая в Минске прошла Международная научная конференция по военно-техническим проблемам. Она собрала порядка 500 участников. Встречу организовали в рамках форума MILEX, чтобы обсудить вопросы обороны и безопасности, использования технологий двойного применения.

«Современная, наукоёмкая и сложная техника». Новейшие разработки вооружения демонстрируют на выставке MILEX-2019 в Минске

«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации-14

# Беларусь-Польша # Экономика # Роберт Финтак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию
16 мая 2019 13:31

На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию

Коллегия минсельхозпродов Беларуси и России в Минске. Что обсуждали аграрии?
15 мая 2019 20:37

Коллегия минсельхозпродов Беларуси и России в Минске. Что обсуждали аграрии?

Новости экономики за 15.05.2019
15 мая 2019 16:47

Новости экономики за 15.05.2019