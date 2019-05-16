«Хотели бы обменяться опытом». Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации

Новости Беларуси. Польша заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере беспилотной авиации. Речь идет об обмене опытом и покупке отечественных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, решений компании «Пеленг», которая производит оптику (ее можно использовать для наблюдения за большой территорией), а также о беспилотных вертолетах. Технологий подобного рода в Польше нет. Ведутся переговоры о заключении контрактов.

Роберт Финтак, директор компании (Польша):

В мире ежедневно происходит порядка 30 инцидентов, связанных с дронами. Опасность этих предметов, которые, казалось бы, служат, чтобы улучшать жизнь, недооценивают. С помощью них можно перенести бомбу через границу, распылить вирус над большим скоплением людей…

Мы успели убедиться, что в Беларуси есть технологии, способные препятствовать этому. И мы бы очень хотели обменяться опытом в этой сфере.