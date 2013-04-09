Челябинская область закупит у «Гомсельмаша» 100 комбайнов

Новости Беларуси. Челябинская область закупит у «Гомсельмаша» сто зерно- и кормоуборочных комбайнов. Делегация из этого российского региона находится с визитом в Беларуси. Соглашение о закупке сельхозтехники подписано по результатам переговоров с руководством гомельского предприятия.

Кроме того, у гостей есть интерес к поставкам продуктов питания. Мясо-молочные предприятия Гомельщины в начале этого года уже отправили первые партии продукции в Челябинскую область.

9 апреля, как планируется, пройдут переговоры в Минске с руководством министерств торговли, сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.