В Минске самый дорогой тариф на электричество - с 17 до 22 часов

Новости Беларуси. Более ста абонентов в Минске перешли на дифференцированную систему оплаты электроэнергии в зависимости от времени суток. Еще 70 человек сейчас заключают соответствующие договоры.

Специалисты предупреждают: самый дорогой тариф на электричество с 17-ти до 22-х часов. На это время приходится пик потребления электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Воронов, генеральный директор РУП «Минскэнерго»:

Основная цель – это экономия электроэнергии населением. Тот, кто хочет больше потреблять, должен больше платить. Это реально в будущем может снизить тарифы для промышленности по употреблению электрической энергии.