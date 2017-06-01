На модернизацию НПЗ в Беларуси до 2019 года понадобится 1 миллиард 200 миллионов долларов

Новости Беларуси. Президент раскритиковал работу отечественной нефтепереработки 1 июня на совещании по стратегии развития отрасли. Вопрос сродни независимости государства, – уверен Александр Лукашенко. Нефтепереработка для Беларуси – стратегическая отрасль, ее доля в промышленности составляет более 13%, а в экспорте – около 17%. Но по итогам 2016 года нефтяное сальдо ушло в минус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль, которую необходимо модернизировать. Хочу напомнить, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти (а обещано было больше 90%) выйти на сегодняшний день так и не удалось. Добавленная стоимость в нефтепереработке в валовом внутреннем продукте в 2016 году, если точно посчитали, составляет всего полпроцента. Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси.

Среди причин снижении эффективности работы отрасли – значительное падение мировых цен на нефть, колебание спроса на углеводороды, изменение условий поставок российской нефти как по стоимости, так и по объему. Из-за налогового маневра Москвы: при снижении экспортных пошлин выросли налоги на добычу – прибыль у белорусских НПЗ заметно снизилась.

Но немало и внутренних проблем. Затянулись сроки модернизации, а из-за этого увеличилась стоимость самого строительства. Модернизацию белорусских НПЗ должны завершить в 2019 году. На это понадобится 1 миллиард 200 миллионов долларов.