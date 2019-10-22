На месте бывшего военного городка в Масюковщине появится жилой квартал

Новости Беларуси. Жилой квартал вскоре может появится на территории бывшей воинской части в Масюковщине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начался снос складов, ангаров и других сооружений в границах улиц Лынькова, Глебки и проезда Масюковщина, где ранее размещалась воинская часть. Завершат работы к концу 2019 года. Планируется, что скоро на этой территории будет построено несколько жилых домов.

Олег Фролов, заместитель директора управления капитального строительства Фрунзенского района:

Проводится процедура выбора проектной организации, которая будет выполнять проект застройки. Также проектным институтом Минскинжпроект разработана прединвестиционная стадия по проектированию улицы №1, которая соединит Ольшевского и пройдет посередине территории застройки.