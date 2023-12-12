Беларусь будет участвовать в аукционе по покупке алмазного сырья в Зимбабве

О том, что мир меняется, сегодня не спорят. Как не спорят и о роли Африки. Этот континент – дремлющий гигант будущего миропорядка. И с этим гигантом у нас выстраиваются долгосрочные надежные отношения. Такое мнение высказывают эксперты, анализируя большую командировку главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большое международное турне Лукашенко. Собрали ключевые моменты встреч и заявления белорусского лидера Поездка началась в Китае, далее были Объединенные Арабские Эмираты. Эти визиты главы государства отличались особой теплотой и даже семейным отношением принимающих сторон. Продолжилась командировка уже на Африканском континенте.

О конкретных проектах договорились с Экваториальной Гвинеей. Здесь будет один из хабов, который позволит поставлять отечественную продукцию в страны Центральной и Западной Африки. В свою очередь наша страна готова стать мостом для Экваториальной Гвинеи в Евразию. Очевидно, что сотрудничает это африканское государство не только с Беларусью. Оно считается довольно закрытым и сравнимо с ОАЭ, потому является точкой притяжения чужих интересов. Но главное отличие Беларуси – в подходах. Тезис Александра Лукашенко о том, что мы идем как друзья, без колониальных замашек, это не просто слова, а гарантии порядочности, в которых нуждается, но не всегда получает Африка. Лукашенко в Африке. Эксперты о результатах визита в страны дальней дуги. Подробности.

Сотрудничать с африканскими рынками Беларусь стала еще в 90-е годы. Тогда же началось развитие политического диалога. Сегодня накопленный опыт конвертируется в конкретные проекты и планы. В том числе с Кенией. Лидера этой страны Александр Лукашенко пригласил посетить Минск. К моменту официального визита будет выработана дорожная карта для сотрудничества. Важно отметить, что наши рынки взаимодополняемы, что является одним из главных условий выгодных двусторонних отношений. Африка заинтересована в белорусской технике, мы же рассматриваем возможности закупки сырья, в том числе алмазного.

Юрий Дедов, заместитель генерального директора по производству алмазообрабатывающего предприятия:

Наше общество прошло регистрацию на участие в аукционе по покупке алмазного сырья в Республике Зимбабве. Сырьевой интерес – это одно из таких направлений в последнее время, где мы можем участвовать в закупке алмазного сырья. Мы давно смотрели в сторону Африки, и вот одно из направлений, актуальных на сегодня, – это Республика Зимбабве.