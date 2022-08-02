На белорусской бирже продали импортозамещающих товаров на 35 млн рублей

Проект пилотный, но результаты уже видны. Всего за два месяца на площадке проведены сделки на сумму 35 миллионов рублей. У платформы есть ряд своих преимуществ: дополнительная верификация пользователей исключает факт присутствия фирм-однодневок и мошенников. В момент регистрации каждый товар проходит процедуру классификации и присвоения соответствующего кода-позиции, который в дальнейшем упрощает поиск покупателям и поставщикам. И, наверное, самое заманчивое: комиссионное вознаграждение на порядок ниже, чем на других торговых площадках.