На белорусской бирже продали импортозамещающих товаров на 35 млн рублей

Новости Беларуси. Продукцию, которая стала недоступна из-за санкций, теперь можно приобретать на импортозамещающей площадке Белорусской товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продукцию, которая стала недоступна из-за санкций, теперь можно приобретать на импортозамещающей площадке Белорусской товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект пилотный, но результаты уже видны. Всего за два месяца на площадке проведены сделки на сумму 35 миллионов рублей. У платформы есть ряд своих преимуществ: дополнительная верификация пользователей исключает факт присутствия фирм-однодневок и мошенников. В момент регистрации каждый товар проходит процедуру классификации и присвоения соответствующего кода-позиции, который в дальнейшем упрощает поиск покупателям и поставщикам. И, наверное, самое заманчивое: комиссионное вознаграждение на порядок ниже, чем на других торговых площадках.
В будущем в Беларуси намерены активнее использовать биржевые инструменты для насыщения рынка в условиях западных санкций. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между торговыми площадками в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено вопросам электроэнергии и энергоносителей. При этом сохранится приоритетный порядок удовлетворения спроса отечественных покупателей.
Головченко: белорусская биржа – эффективный инструмент, за последние годы удалось выйти на серьезные объемы продаж. Подробности.