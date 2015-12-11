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На БелАЗе ввели в строй новый окрасочный комплекс

11 декабря 2015 13:37
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Новости Беларуси. На БелАЗе торжественно ввели в строй окрасочный комплекс для компонентов карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. Теперь можно будет обеспечить качество лакокрасочного покрытия в соответствии с пожеланиями потребителей и требованиями международных стандартов.

В составе комплекса три замкнутые технологические линии. Благодаря использованию современных материалов и применению прогрессивных решений срок службы лакокрасочного покрытия составляет не менее 5 лет в любых климатических зонах.

Стоимость проекта почти 9 тысяч евро. Реализован он совместно с итальянскими партнерами, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Перт Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Очередной этап нашей программы, которая разработана еще в 2010 году. Мы последовательно внедряем разные технологии  абсолютно разного уровня оборудования. Это делается для того, чтобы сохранить конкурентоспособность нашего продукта и, конечно же, постараться превзойти наших конкурентов.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Перт Пархомчик

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