Александр Лукашенко посетил белорусско-туркменскую выставку-ярмарку в Ашхабаде

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в рамках официального визита в Туркменистан посетил белорусско-туркменскую выставку-ярмарку в Ашхабаде. Свою продукцию здесь представляют 117 компаний. Среди выставочных экспонатов белорусская мебель, газовые плиты, обои, продовольственные товары и многое другое, чем сегодня наша страна готова торговать в Туркменистане.

Глава государства осмотрел экспозиции не только отечественных предприятий, но и туркменских. В одном из павильонов Александру Лукашенко сделали памятный подарок.

На выставке в Ашхабаде планируется подписание 8 контрактов на сумму 10,5 миллионов долларов. В частности, договоры будут заключены с белорусскими предприятиями нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Уже на сегодняшний день есть, и мы готовим церемонию подписания коммерческих контрактов. По нашей информации на данный час, только к началу выставки уже планируется подписать 8 контрактов на общую сумму порядка 10,5 миллионов долларов. Это только в начале выставки. Потому что наши предприятия, которые готовились к выставке-ярмарке, ставили себе задачу: продукцию, которую они привозят и представляют здесь, реализовать, чтобы не возвращать на родину.

И сегодня же Александр Лукашенко возложил венок к монументу павшим в Великую Отечественную войну и побывал в мемориальном комплексе «Народная память», где оставил запись в Книге почетных гостей.

Также глава государства посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, где осмотрел многофункциональную спортивную арену, велотрек и зал тяжелой атлетики. Подробности – в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.