Послы и представители деловых кругов России, Эстонии и Кубы встретились в Минске

Новости Беларуси. Россия заинтересована в промышленной кооперации с белорусскими предприятиями. Есть взаимный интерес к сотрудничеству и по линиям Беларусь-Эстония и Беларусь-Куба. Сегодня, 9 декабря, послы и представители деловых кругов встретились в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь и поделились своими планами дальнейшей работы.

Активный бизнес-диалог начался еще задолго до официальных переговоров. Обмен визитками, оживленный разговор – одним словом, послы разных стран в Беларуси нашли общий язык. Ведь зачастую от активности диппредставительства зависит и уровень взаимных отношений. Вот, к примеру, посол Эстонии работает в Беларуси чуть больше года. Отмечает, к нашей стране есть интерес у прибалтийских партнеров. В 2014 году объем эстонских инвестиций превысил 90 миллионов долларов, но это далеко не предел. Чтобы активизировать сотрудничество, нужно переходить в прямом смысле на более высокий уровень.

Майт Мартинсон, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Мы работаем над прямым авиасообщением. Были встречи с руководством «Белавиа», поскольку та линия авиации, наверное, единственная из столиц в регионе с которой у Минска нет прямых авиалиний.

Европейский рынок в поле зрения белорусских бизнесменов. Представители деловых кругов тоже на этой встрече. По их словам, мировой экономический кризис повернул партнеров лицом к лицу.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты :

Мы впервые в этом году собрали межправительственную комиссию, бизнес-форум с Испанией, с Францией. Это те страны, которые всегда дистанцировались от нас. С Францией, посмотрите, у нас пошел проект по «Пежо», по строительству гостиниц.

Западная Европа – партнер географически близкий и давно знакомый. Но в последнее время белорусский экспорт значительно расширил границы. Беларусь активно сотрудничает со странами Латинской Америки. Традиционный партнер в этом регионе – Куба. На островном государстве работает более 14 тысяч наших тракторов и 5 тысяч грузовиков. В планах создание сервисных центров и освоение новых направлений.

Херардо Суарес Альварес, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Есть предложение из парка высоких технологий создать похожий парк на Кубе. Мы сейчас анализируем этот проект. Думаем, что будет положительный ответ.

Объединяет экономические усилия Беларусь и со стратегическим партнером на Востоке – Россией. Сейчас страны работают над усилением промышленной кооперации и созданием так называемых проектов с удлиненными технологическими цепочками.

Константин Артюшин, торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь:

Существует проект совместного выхода на рынки третьих стран флагмана белорусского машиностроения «БелАЗа». К нему российская компания делает роботизированные системы управления. И они совместно, в комплекте, выходят на рынки третьих стран.

На белорусские технологии в разных сферах положили глаз многие потенциальные инвесторы. Этот товар может стать выгодным капиталовложением. Но, как отмечают эксперты, чтобы их эффективно продать, нужно играть по рыночным правилам и работать над продвижением делового имиджа Беларуси. А это уже экономическая дипломатия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.