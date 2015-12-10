В Минске банкиры и международные эксперты 10 декабря обсуждали финансовую грамотность населения

Новости Беларуси. Успешное развитие экономики страны не может быть без финансовой грамотности населения, — уверены отечественные банкиры и международные эксперты, которые собрались 10 декабря в Минске. Индекс доступности финансовых услуг в Беларуси за последние 3 года вырос на 5 пунктов. Но говорить о тотальной грамотности пока не приходится. Каждый пятый белорус знает только базовые финансовые услуги. Такие, например, как оплата мобильного телефона или интернет-банкинг.

Что такое финансовая грамотность Артем Баринов знает не понаслышке. Его дело живет уже четвертый год. Зарабатывая деньги, предприниматель из села понимает: прятать под матрас – не выход. Но прежде чем начать свое дело, он долго учился работать с финансами.

Артем Баринов, предприниматель:

Чтобы вести финансовую деятельность – я закончил 2 образования. Среднее и высшее экономическое. Это дает мне знания экономики нашей.

Впрочем, правильно выстроить систему своих расходов и доходов сегодня должен уметь каждый. И не только в бизнесе. В Беларуси доступ к различным финансовым услугам за последние годы вырос на 5 пунктов, то есть 90% населения может при необходимости положить деньги на депозит, приобрести драгметаллы и даже купить ценные бумаги. Правда, проводить подобные операции белорусы не спешат.

Игорь Микульчик, председатель правления Республиканского микрофинансового центра:

Наиболее продвинутые люди, даже с экономическим образованием, в принципе, деньгами пользоваться не умеют. Они считают свои доходы и расходы, думают, что ключ к финансовой независимости – это больше зарабатывать. На самом деле это не так. Рецепт простой – надо меньше тратить и больше зарабатывать, то есть соблюдать баланс доходов и расходов.

На карте финансовых услуг Беларуси для населения еще много пометок «terra incognita». Особенно это касается регионов. Каждый пятый белорус, а это примерно два миллиона человек, использует только оплату счетов, интернет-банкинг, краткосрочные депозиты и потребительские кредиты. А это лишь малая часть от того, как выгодно можно использовать свои сбережения.

Анатолий Глухов, директор Ассоциации микрофинансовых организаций (Казахстан):

Заниматься финансовым образованием нужно с детского сада. Другой вопрос, что с какого возраста и какие продукты будут применимы для именно того состояния подростка, в котором он находится.

При участии Национального банка Беларуси осуществляются различные проекты, один из которых — специализированный интернет-портал, где можно постичь азы «финансовой азбуки». Кстати, в Армении также озаботились подобным образованием. Который год там пытаются сблизить предпринимателей и банки, ведь, не имея экономических знаний, можно взять кредит, который поставит под удар собственный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армен Габриелян, председатель Союза кредитных организаций (Армения):

Я всегда сравниваю работу кредитных специалистов с работой докторов, врачей. Если сделать передозировку, выдавать большие кредиты, ты можешь травмировать клиента. С этой точки зрения сначала надо, чтобы специалисты хорошо поняли свое дело, лучше знали бизнес, чем клиенты сами, потом выдавали эти кредиты.