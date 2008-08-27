На базе Бишкекского радиаторного завода вскоре построят сборочное производство МТЗ

Об этом сообщила сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Лидия Иманалиева. По мнению дипломата, именно этот шаг должен сыграть ведущую роль в увеличении товарооборота между нашими странами. Сегодня он на уровне 30 миллионов долларов, – но цифра эта непременно вырастет сразу после начала работы совместного тракторного предприятия. Кстати, открыть его планируется во время приезда Александра Лукашенко в Бишкек. Визит белорусского лидера в Кыргызстан, по словам посла, ожидается 11 октября, сразу же после саммита глав государств СНГ в Бишкеке.