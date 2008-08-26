В Беларуси не использованы все резервы по снижению затрат на выработку электроэнергии

Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании Президиума Совмина, где обсуждались итоги работы по энергосбережению в республике в первом полугодии 2008 года с учетом выполнения требований Директивы №3. Как отметил руководитель правительства, в Беларуси пока не создана действенная система снижения затрат на производство электроэнергии. Принятый в 2006 году документ по энергосбережению необходимо усилить. Задача - не догонять, а выйти на уровень рыночных условий по достижению высоких темпов роста производства энергоресурсов в стране.



Премьер подверг критике работу в областях, где затягиваются сроки принятия решений по внедрению энергоэффективного оборудования на энергообъектах. Он также потребовал от Минэнерго соблюдения сетевых графиков по модернизации большой энергетики.

Намеченные к внедрению в определённые сроки проекты должны быть реализованы, сказал Сергей Сидорский. И потребовал прописать конкретные фамилии исполнителей за каждым мероприятием программы по энергоэффективности. Госстандарт, который курирует проблемы энергосбережения в стране, пока не справляется со своими задачами.

