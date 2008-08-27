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Энергоэффективные жилые здания планируют построить в следующем году во всех областях Беларуси

27 августа 2008 10:50
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Один такой дом с минимальным потреблением тепла введен в эксплуатацию в Минске в районе Каменная горка в конце 2007-го. Затраты на его строительство постепенно окупаются. Сейчас разрабатываются проекты еще шести. Снижение энергопотерь в таких домах достигается за счет применения специальных стеновых панелей, окон нового поколения, а также квартирного блока системы принудительной вентиляции и отопления. Теплый воздух, очищенный фильтрами, свободно циркулирует внутри помещений, а не уходит на улицу. По сравнению с обычными, энергоэффективные дома позволяют экономить до 70% тепла.
# Экономика

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