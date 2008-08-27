Качество зерна нового урожая в Беларуси значительно выше, чем в прошлые годы

Прежде всего оно отличается высокой натурой и практически отсутствием вредных примесей.Причем качество зерна не изменилось по сравнению с началом уборки, а по отдельным культурам даже улучшилось. Тем временем, небывало высокий урожай, собранный в этом году в Беларуси, обозначил существенную проблему. Мест для обработки и хранения зерна в хозяйствах уже явно недостаточно. Учитывая, что согласно программе возрождения и развития села к 2010 году в Беларуси валовой сбор зерна планируется довести до 10 миллионов тонн, перед хозяйствами стоит задача внести существенные коррективы в программу строительства зерносушильных комплексов. Запланировано увеличение площади зернотоков, а также строительство новых современных складских помещений для хранения зерна.