Мясникович: в ЕАЭС приняты меры для компенсации потерь от санкционного давления со стороны Запада

Речь в кабинете главы государства шла об актуальных вопросах интеграции в рамках организации. На ближайшее время запланировано несколько важных мероприятий по линии союза. 27 мая в Бишкеке пройдет саммит ЕАЭС, а накануне состоится первый экономический форум сообщества. Главы государств примут участие в формате видеосвязи, повестка встреч довольно обширная. Однако уже сегодня Александр Лукашенко озвучил председателю коллегии и более глобальные вопросы, рассматривая евразийскую интеграцию в долгосрочной перспективе.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Много внимания было уделено вопросам перспективы – каким быть Евразийскому экономическому союзу после 2025 года. В этом плане, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных компаний, трансъевразийских компаний. В первую очередь российско-белорусских, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы уважаемым Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития наш, но и Евразийский фонд стабилизации и развития. И, конечно, внутренние источники. Сейчас, казалось бы, недружественное поведение других стран и так далее, но это именно то время, когда необходимо очень серьезно инвестировать в создание новых проектов. В первую очередь импортозамещающих. Вот эти все вопросы мною приняты для дальнейшей проработки. Безусловно, предстоит очень интересный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Но также очень серьезно обсуждались вопросы распределения импортных пошлин. В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе 2014 года пошлины собираются в национальных валютах, потом расщепляются, передаются национальному банку, который конвертирует в доллары и уже идет через доллар распределение в казначейство других стран. Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Беларусь и Россия на базе российского рубля. А Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой, а с нами – на базе российского рубля.