Александр Лукашенко констатирует стабилизацию ситуации на валютном рынке Беларуси

Новости Беларуси. Президент констатирует стабилизацию ситуации на валютном рынке страны. Об этом Александр Лукашенко сообщил сегодня, посещая предприятие «Керамин». Президент ознакомился с финансово-экономическим состоянием акционерного общества, процессом производства новейших образцов продукции, а также перспективами его развития.

Александр Лукашенко:

Почему мы должны закупать где-то пески, глины, к примеру, каолины, и так далее, и кормить других людей? Мы должны это у себя производить. Ну это и валюта! Та проблема, которую мы героически пытаемся решить. Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую – не делайте этого и не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу - не допустить никаких обвалов! И мы видим, что ситуация стабилизируется. Поэтому, не надо бегать. Но причина ведь здесь, в производстве. Надо использовать свои ресурсы.

«Керамин» - это ведущее предприятие по выпуску стройматериалов в Беларуси и странах ближнего зарубежья. Сейчас здесь выпускается широкий ассортимент плитки, гранита, кирпича, сантехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.