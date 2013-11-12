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Дни Минска открываются сегодня в Москве

12 ноября 2013 06:52
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Новости России. Дни Минска открываются в российской столице. На этой неделе в Москве пройдет ряд экономических, спортивных и культурных мероприятий. Так, уже сегодня у главного входа во Всероссийский выставочный центр развернется выставка-ярмарка белорусских товаров «Минск – москвичам». Там будут представлены мясные, молочные, рыбные и кондитерские изделия, продукция легкой промышленности и народных промыслов. На открытой площадке выставят образцы нашей дорожной и строительной техники.

Кроме того, в рамках Дней пройдет ряд деловых встреч и круглых столов. Сфера интересов весьма обширна - здравоохранение, образование, градостроительство, молодежная политика. А ключевым мероприятием деловой части Дней Минска в Москве станут переговоры мэров двух столиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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