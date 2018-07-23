В Беларуси стоимость квадратного метра в долевом строительстве не будут привязывать к курсу валюты

Новости Беларуси. Застройщики не должны привязываться к курсу иностранной валюты по стоимости квадратного метра при заключении соглашений долевого строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая норма внесена в проект указа Президента. Речь идет о долевом строительстве как жилых, так и нежилых помещений государственными и коммерческими компаниями.

Профильное ведомство не прогнозирует роста стоимости жилья. Стабильный рубль и низкая инфляция сведут риски привязки стоимости строительства к белорусскому рублю к минимуму.