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Сельчане смогут приобретать жильё, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций

23 июля 2018 17:07
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Новости Беларуси. Новый Указ Президента создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельчане смогут приобретать жильё, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций-1

Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

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