Сельчане смогут приобретать жильё, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций

Новости Беларуси. Новый Указ Президента создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.