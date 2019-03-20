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Проект указа об изменении «транспортного налога» внесён на рассмотрение в Администрацию Президента

20 марта 2019 17:14
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Новости Беларуси. Проект указа об изменении платы за участие в дорожном движении на рассмотрении в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе предлагается отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам – то есть в тот период, когда собственник пользуется автомобилем. Ставки платы установят в базовых величинах, и они будут зависеть от вида транспорта. Предусмотрены также новые сроки оплаты и система скидок, а также фотофиксация нарушений.

Больше новостей экономики за 20 марта здесь.

# Налоги # Экономика # Сергей Савицкий

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