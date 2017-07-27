«Мы рады помогать белорусским людям»: Япония предоставила грант на покупку УЗИ-аппарата для онкологического диспансера в Минске
Новости Беларуси. Пациенты столичного онкологического диспансера теперь могут пройти обследование на новом УЗИ-аппарате. На его покупку потратили более 160 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги – грант, который предоставило правительство Японии. Это первый проект, реализованный в Минске. Ранее поддержка оказывалась лишь регионам.
Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь:
Мы рады помогать белорусским людям, потому что нас объединяет общая традиция – ядерная катастрофа. С белорусской стороны мы получали помощь, когда произошла авария на АЭС. Намерены продолжать такую помощь именно в Республике Беларусь.
Эта программа сотрудничества с Японией существует вот уже более 10 лет. Она направлена на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За это время реализовано почти 40 проектов.