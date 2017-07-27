Прямой эфир

«Мы рады помогать белорусским людям»: Япония предоставила грант на покупку УЗИ-аппарата для онкологического диспансера в Минске

27 июля 2017 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пациенты столичного онкологического диспансера теперь могут пройти обследование на новом УЗИ-аппарате. На его покупку потратили более 160 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги – грант, который предоставило правительство Японии. Это первый проект, реализованный в Минске. Ранее поддержка оказывалась лишь регионам.

«Мы рады помогать белорусским людям»: Япония предоставила грант на покупку УЗИ-аппарата для онкологического диспансера в Минске-1

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь:
Мы рады помогать белорусским людям, потому что нас объединяет общая традиция – ядерная катастрофа. С белорусской стороны мы получали помощь, когда произошла авария на АЭС. Намерены продолжать такую помощь именно в Республике Беларусь.

Эта программа сотрудничества с Японией существует вот уже более 10 лет. Она направлена на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За это время реализовано почти 40 проектов.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Япония # Хироки Токунага

Другие новости рубрики

Все новости
5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года
27 июля 2017 09:56

5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года

7 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в 2017 году
27 июля 2017 06:36

7 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в 2017 году

Беларусь представит свою продукцию на Международной универсальной ярмарке в Душанбе
27 июля 2017 06:27

Беларусь представит свою продукцию на Международной универсальной ярмарке в Душанбе