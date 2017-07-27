«Мы рады помогать белорусским людям»: Япония предоставила грант на покупку УЗИ-аппарата для онкологического диспансера в Минске

Новости Беларуси. Пациенты столичного онкологического диспансера теперь могут пройти обследование на новом УЗИ-аппарате. На его покупку потратили более 160 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги – грант, который предоставило правительство Японии. Это первый проект, реализованный в Минске. Ранее поддержка оказывалась лишь регионам.