5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года

Новости Беларуси. На строительном рынке – оживление. 5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года. Это на 10% больше, чем за такой же период годом ранее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего строители города сдали 370 тысяч квадратов. Четыре дома – арендные. Не обошли стороной и социальное жилье.

Денис Никитин, заместитель начальника отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Введено в эксплуатацию порядка 45 тысяч квадратных метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Продолжается строительство 9 жилых домов для указанной категории граждан. Это порядка 1200 квартир. Ввод в эксплуатацию всех жилых домов планируется обеспечить в текущем году.