Беларусь представит свою продукцию на Международной универсальной ярмарке в Душанбе

Новости Беларуси. Привлечь инвесторов, создать новые совместные предприятия и увеличить экспорт. В Душанбе открылась Международная универсальная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представить свою продукцию приехали производители из более чем 10 стран, в их числе Беларусь, Россия, Германия, Казахстан, ОАЭ. Основные разделы выставки будут посвящены энергетике, машиностроению, пищевой и легкой промышленности, а также сельскому хозяйству, строительству, медицине и транспорту. В рамках ярмарки состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги Беларуси, Таджикистана и Афганистана.