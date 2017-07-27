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Беларусь представит свою продукцию на Международной универсальной ярмарке в Душанбе

27 июля 2017 06:27
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Новости Беларуси. Привлечь инвесторов, создать новые совместные предприятия и увеличить экспорт. В Душанбе открылась Международная универсальная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представить свою продукцию приехали производители из более чем 10 стран, в их числе Беларусь, Россия, Германия, Казахстан, ОАЭ. Основные разделы выставки будут посвящены энергетике, машиностроению, пищевой и легкой промышленности, а также сельскому хозяйству, строительству, медицине и транспорту. В рамках ярмарки состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги Беларуси, Таджикистана и Афганистана.

# Экономика # Беларусь-Таджикистан

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