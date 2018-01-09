«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса

Новости Беларуси. Несколько лет назад гродненская группа компаний оказалась в критическом положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы производства резко упали, доходы приблизились к нулю, начались увольнения работников. Для того, чтобы спасти предприятие и сохранить рабочие места, пришлось действовать решительно. Но грамотное планирование и смелые маркетинговые шаги могут помочь, казалось бы, в самых безвыходных обстоятельствах.

Он ловко справляется со сложным механизмом и может выпилить любую нестандартную деталь для кухни. Многолетний опыт и золотые руки Максима Дубицкого здесь ценят высоко. Правда, когда на предприятии началась черная полоса, рабочих дней стало меньше, зарплата упала ниже плинтуса, спецформа не закупали и отменили питание. Тогда финансовый кризис грянул и в семье Максима. Жена в декрете, двое детей – делать нечего, пришлось отправиться на заработки.

Максим Дубицкий, столяр-станочник деревообрабатывающих станков:

Семью было тяжело прокормить. Но было предложение от знакомых съездить за границу поработать. Мы поработали в Польше – там только своим платят. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться, и мы назад вернулись. Сейчас начали зарплаты подниматься.

Вернуться на работу было не сложно, предприятие старается восстановить прежний коллектив, ведь уволились почти 600 человек. Но даже те, кто попал под сокращение, сегодня вновь в строю с сохранением трудового стажа. Приятный бонус – социальные гарантии. Например, медицинская страховка для каждого работника.

Елена Потапова, председатель профсоюзной организации:

У нас появилось такое новое положение, которым мы очень гордимся и собираемся активно развивать – это дополнительное медицинское страхование для наших работников, для членов профсоюзной организации. Они имеют возможность пройти медицинское обследование и медицинские процедуры. Оплачено полностью из средств нанимателя, то есть люди не платят сами за это ничего.

Восстанавливать пришлось и производство: его темпы снизились в четыре раза! А доходы – почти на 80 % в месяц. Начался поиск новых форм работы. Теперь кухонные гарнитуры не только элитные, но и эконом.

Галина Буро, СТВ:

Если раньше кухни были флагманом предприятия, то теперь производство расширили. Появилась новая линия, на которой изготавливают двери. Это дает значительный плюс доходу компании.

Подрыв репутации компании сказался на количестве заказов. Значительная часть основного российского рынка сбыта оказалась потерянной. Пришлось искать новых партнеров.

Владимир Зуховицкий, председатель правления строительно-мебельного объединения:

У нас уже сегодня идут Польша, Германия, Литва, Латвия. В Эмиратах у нас идут полнейшие переговоры. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев мы будем там торговать.