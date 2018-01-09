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«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса

09 января 2018 17:08
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Новости Беларуси. Несколько лет назад гродненская группа компаний оказалась в критическом положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-1

Темпы производства резко упали, доходы приблизились к нулю, начались увольнения работников. Для того, чтобы спасти предприятие и сохранить рабочие места, пришлось действовать решительно. Но грамотное планирование и смелые маркетинговые шаги могут помочь, казалось бы, в самых безвыходных обстоятельствах.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-4

Он ловко справляется со сложным механизмом и может выпилить любую нестандартную деталь для кухни. Многолетний опыт и золотые руки Максима Дубицкого здесь ценят высоко. Правда, когда на предприятии началась черная полоса, рабочих дней стало меньше, зарплата упала ниже плинтуса, спецформа не закупали и отменили питание. Тогда финансовый кризис грянул и в семье Максима. Жена в декрете, двое детей – делать нечего, пришлось отправиться на заработки.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-7

Максим Дубицкий, столяр-станочник деревообрабатывающих станков:
Семью было тяжело прокормить. Но было предложение от знакомых съездить за границу поработать. Мы поработали в Польше там только своим платят. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться, и мы назад вернулись. Сейчас начали зарплаты подниматься.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-10

Вернуться на работу было не сложно, предприятие старается восстановить прежний коллектив, ведь уволились почти 600 человек. Но даже те, кто попал под сокращение, сегодня вновь в строю с сохранением трудового стажа. Приятный бонус – социальные гарантии. Например, медицинская страховка для каждого работника.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-13

Елена Потапова, председатель профсоюзной организации:
У нас появилось такое новое положение, которым мы очень гордимся и собираемся активно развивать – это дополнительное медицинское страхование для наших работников, для членов профсоюзной организации. Они имеют возможность пройти медицинское обследование и медицинские процедуры. Оплачено полностью из средств нанимателя, то есть люди не платят сами за это ничего.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-16

Восстанавливать пришлось и производство: его темпы снизились в четыре раза! А доходы – почти на 80 % в месяц. Начался поиск новых форм работы. Теперь кухонные гарнитуры не только элитные, но и эконом.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-19

Галина Буро, СТВ:
Если раньше кухни были флагманом предприятия, то теперь производство расширили. Появилась новая линия, на которой изготавливают двери. Это дает значительный плюс доходу компании.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-22

Подрыв репутации компании сказался на количестве заказов. Значительная часть основного российского рынка сбыта оказалась потерянной. Пришлось искать новых партнеров.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-25

Владимир Зуховицкий, председатель правления строительно-мебельного объединения:
У нас уже сегодня идут Польша, Германия, Литва, Латвия. В Эмиратах у нас идут полнейшие переговоры. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев мы будем там торговать.

«Мы поработали в Польше. Тут вроде бы на предприятии начало все налаживаться». Как в Гродно предприятие вывели из кризиса-28

Темпы производство на 100 % пока не восстановили, но все впереди. В цехах, где уютно пахнет древесиной ясеня, дуба и ольхи, настроение у работников позитивное: здесь начали строить далеко идущие планы.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Галина Буро # Максим Дубицкий # Елена Потапова # Владимир Зуховицкий

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