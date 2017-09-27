Мы полагаемся на урожай в Республике Беларусь: генсек Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ

Только за полгода мы экспортировали сельхозпродукции в Эмираты почти на полмиллиона долларов. Это в 10 раз больше, чем в 2016 году. Сейчас согласовываются контакты на поставку мяса птицы, сухого и концентрированного молока, сливочного масла. Детали контрактов 27 сентября оговаривали в Минске.

Новости Беларуси. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в белорусском молоке, мясе и зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хумейд Мухаммед Бен Салем, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ: Мы удивлены технологиями, которые есть в Республике Беларусь. Объединенные Арабские Эмираты – это не сельскохозяйственная страна, поэтому мы приезжаем сюда, мы полагаемся на урожай здесь, в Республике Беларусь для того, чтобы

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и промышленности Республики Беларусь:

Наша продукция ценится, и делегация, которая приехала сегодня, заинтересована в налаживании контактов, чтобы обеспечить безопасность своей страны путем поставок нашей сельхозпродукции. Для того, чтобы поставлять продукцию, надо иметь сертификацию «Халяль», то есть по мусульманским нормам необходимо пройти сертификацию. Многие наши предприятия такую сертификацию имеют, поэтому и поставляют продукцию.

Дополнительно мы работаем над тем, чтобы открыть арабский рынок по мясу, говядине и птице.

Помимо переговоров в Минсельхозпроде делегация из Объеденных Арабских эмиратов провела встречи в министерствах экономики, промышленности, спорта и туризма.