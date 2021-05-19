«Мы говорим об имидже страны». Чья продукция стала «Лучшим товаром Беларуси»?

Новости Беларуси. Торговый потенциал, качество и экспортные ориентиры. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» назвали в Минске. В торжественной церемонии принял участие и мэр Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лауреатами стали сразу 18 предприятий Минска. Это хлебозаводы, кондитерские и косметические фабрики, предприятия по производству холодильного оборудования и машиностроения. Удивить жюри новинками посчастливилось сразу двум номинантам: за разработку эксклюзивной продукции им присвоен статус «Новинка года». При подведении итогов конкурса учитывали и мнение покупателей. Обработали больше 20 тысяч отзывов. Такое голосование – еще один маркер высокого качества.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии: Продукция оценивается по совокупности показателей. Естественно, это качество и безопасность, это даже не подлежит обсуждению. Плюс потребительские свойства, плюс стабильность производства, плюс наличие системы менеджмента качества. Какие-то еще могут быть дополнительные факторы, которые могут повлиять на имидж данной продукции. Почему? Мы говорим о лучшей продукции. Мы говорим об имидже страны, об имидже Республики Беларусь.

Александр Бурак, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Все они достойны того, чтобы считаться лучшими товарами Республики Беларусь и, несомненно, этот конкурс определяет направления движения нашей продукции на экспорт. Почему? Потому что та продукция, которая соответствует условиям проведения этого конкурса, безусловно, заинтересованность в поставке ее на экспорт.

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:

Главное достояние любого коллектива – это люди, персонал. И за счет слаженной работы мы сегодня были отмечены тремя дипломами, поэтому есть к чему стремиться. Мы сегодня вышли примерно на темп 3,5 тысячи тракторов в месяц. Это не считая мотоблоков и мини-тракторов.

Конкурс проходит с 2002 года. Предприятия ежегодно оспаривают титул лучшего производителя. Несмотря на строгие критерии отбора и компетентное жюри, главным показателем успеха многих участников считают признание покупателей.