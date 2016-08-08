Мощность минской линии по переработке использованных батареек – 100 тонн в год

Новости Беларуси. Они отслужили свой век, но не вышли в тираж. В Минске появилась первая в стране линия по переработке использованных батареек. Установка пока носит статус «экспериментальной». Её мощность – 100 тонн в год.

К слову, оборудование благополучно прошло все испытания. Сейчас идёт стадия оформления необходимых для работы документов. Так в чём же плюсы экологические и экономические? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама Анжелины:

Лика, вот смотри, батарейки уже не работают. Их просто так на улицу выбрасывать нельзя. Куда мы с тобой из выбросим, как ты думаешь?

Анжелина Жушма:

В контейнер.

За парту пятилетней Лике ещё рано. Меж тем с экологическим уроком девочка, в отличие от многих взрослых, справляется «на отлично».

Анжелина Жушма:

Чтобы не засорять природу.

Прямо из этого контейнера отслужившие своё аккумуляторы попадут в руки Анатолия. Вот оно – настоящее королевство батареек. Правда, второй шанс получат лишь 80%.

Анатолий Климович, сортировщик батареек:

Вот мы сортируем все разновидности батареек. На переработку идут только солевые батарейки.

Прошедшим «фейс-контроль» – путёвка в новую жизнь.

Александр Окунь, оператор установки:

Загружаю в установку батарейки. На переработку они пойдут в шрёдер.

Лёгкое движение руки, и процесс запущен. Первая в Минске и единственная в стране линия по переработке использованных батареек появилась совсем недавно. Разработать технологию помогли ученые БНТУ. Умное устройство не только перемалывает отходы, но и разделяет их на полезные фракции.

Александр Кирпичник, генеральный директор предприятия по переработке и утилизации отходов:

Это металл. Стальная оболочка батареек идёт во вторсырмет. Вот здесь получается смесь цинка с органикой: с тканью, целлюлозой. Основная масса – это графитно-марганцевая смесь.

Мощность линии – 100 тонн в год. Исходя из практики, этого показателя хватит с лихвой. К примеру, за первое полугодие удалось собрать около 30 тонн сырья. Кстати, сама установка пока носит статус «экспериментальной». Оборудование прошло все испытания, но ещё идёт стадия оформления всех необходимых документов.

Руслан Михалевич, заместитель начальника управления обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Ранее мы собирали батарейки и возили их в Европу на переработку. Это дорогостоящее удовольствие, поэтому, конечно, мы хотели бы наладить переработку у себя.

Как и любой глобальный процесс, этот начинается с малого. Контейнеры для сбора батареек сегодня можно встретить во дворах, магазинах, бизнес-центрах. По сути, это нормальная европейская практика.

Дарья Коптилина, инженер-технолог предприятия по переработке и утилизации отходов:

Только нашим предприятием установлено 500 контейнеров по всей республике и около 350 – в Минске.

Батарейки называют «опасными» отходами. И в подтверждение тому не одно исследование. Рассуждать можно долго, но не это ли – главная мотивация?

Прохожий:

Чтобы вода была чистая, чтобы нашим детям было хорошо.