Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции

Новости Беларуси. Мировые эксперты из рейтингового агентства (дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков) прогнозируют экономический рост и низкий уровень инфляции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики подтвердили кредитный рейтинг страны. Прогноз – стабильный. Эксперты отметили ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Нацбанком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.