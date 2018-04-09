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Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции

09 апреля 2018 16:21
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Новости Беларуси. Мировые эксперты из рейтингового агентства (дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков) прогнозируют экономический рост и низкий уровень инфляции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики подтвердили кредитный рейтинг страны. Прогноз – стабильный. Эксперты отметили ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Нацбанком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.

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# Экономика # Экономическая рубрика

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