Минтруда Беларуси: Индексация зарплат будет продолжаться до пересмотра тарифных ставок и окладов

На вопросы программы «Неделя» отвечает начальник управления комплексного анализа и координации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков.

Несмотря на довольно сложный экономический период, государство постоянно выделяет весомые средства для социальной поддержки. Скажите, насколько это тяжёлая нагрузка на бюджет?

Валерий Ковальков: Всю сумму посчитать очень сложно — все расходы бюджета на социальную сферу. Потому что это и культура, и здравоохранение, и образование, и спорт, и туризм. Затраты бюджета будут колоссальными. На самый распространённый вид социальной защиты — пенсионное обеспечение — у нас тратится порядка 10% ВВП. То есть, в месяц на выплату пенсий мы тратим порядка 2 триллионов. Указ о единовременной адресной материальной помощи в размере 500 тысяч обойдётся бюджету в 1,7 триллиона рублей — деньги очень большие.

Планируется ли индексировать зарплаты бюджетникам?

Валерий Ковальков: Если говорить об индексации, то в соответствии с законом об индексации денежных доходов населения, она может производиться двумя путями. Либо путём пересмотра размеров тарифных ставок и окладов, либо выплатой индексационных доплат. Индексационные доплаты у нас выплачиваются, если индекс потребительских цен составил более 5%. Такая индексация у нас началась с февраля. За август индексационная доплата составила 55,1%.

Хочу обратить внимание на то, что индексации подлежит сумма, установленная нормативом индексации. Норматив индексации сегодня — это 100% бюджета прожиточного минимума. То есть, 442 360 рублей подлежат индексации. Все доходы, получаемые сверх этого в бюджетной сфере, индексации не подлежат. Поэтому сумма индексации рассчитывается путём умножения БПМ на индекс. Индексанционная доплата за август составила 243 740 рублей. И индексация будет продолжаться до тех пор, пока не будет осуществлён пересмотр тарифных ставок и окладов.

А будут пересматривать тарифные ставки?

Валерий Ковальков: По поручению Президента Республики Беларусь такая работа ведётся. С одной стороны, мы должны при этом повышении учесть индексационную доплату, на которую имеет право работник сейчас, для того, чтобы полученная им сумма не оказалась меньше того, что он получает в настоящее время. Но, с другой стороны, это, конечно же, возможности бюджета.

Планируется ли предпринять какие-то меры и шаги по социальной поддержке населения в ближайшее время?

Валерий Ковальков: Такая работа ведётся постоянно, причём она ведётся как на местном уровне — решением Мингорисполкома сделали бесплатным проезд для студентов — так и на республиканском уровне. В соответствии с указом президента, с 1 ноября будет осуществлён перерасчёт пенсий. Размер этого перерасчёта мы будем, естественно, знать после того, как будем знать размер средней заработной платы работников за третий квартал.

Сейчас ведётся работа по адресной социальной помощи. У нас малообеспеченные социальные категории населения имеют право на государственную адресную социальную помощь. Прорабатываются механизмы для того, чтобы эта адресная помощь стала более действенной, прорабатываются внесения изменений в закон о занятости населения, в части увеличения размеров стипендий безработным, направленным на обучение из органов занятости.

В России есть так называемый материнский капитал. Планируется ли ввести что-то подобное в нашей стране?

Валерий Ковальков: Есть разработка о введении в Республике Беларусь именно семейного капитала. Такая работа уже началась, причём, начиналась она очень серьёзно. И если взять Россию, то там материнский капитал составляет порядка 12 тысяч долларов. Но у нас семьям, воспитывающим детей, оказывается очень сильная материальная поддержка при строительстве жилья. И, я думаю, если сравнить затраты бюджета на оказание этих льготных кредитов, то сумма будет гораздо больше, чем действующий в Российской Федерации материнский капитал. Но такая работа ведётся.