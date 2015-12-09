Минторг может вдвое снизить аренду продавцам белорусских товаров

Новости Беларуси. Минторг предлагает снизить аренду продавцам белорусских товаров. Свое предложение ведомство уже направило в Правительство. Таким образом, планируется увеличить долю белорусской продукции на прилавках и увеличить заполняемость торговых центров. Не секрет, что большое число павильонов сейчас попросту пустует. Что об этом думают в бизнес-кругах?

Продукция этого брестского производителя давно завоевала доверие покупательниц. Сегодня это один из лидеров белорусских производителей женской одежды. Торговые точки – по всей Беларуси. Но если раньше фирменные магазины могли открывать только производители, сейчас это может делать любой индивидуальный предприниматель. Более того, Минторг таких продавцов предлагает стимулировать. А именно – снизить аренду тем, кто продает исключительно отечественный товар.

Анатолий Юрастов, заместитель начальника управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь:

Основная задача – это увеличение объемов реализации белорусских товаров, которые не уступают по качеству импортным. И, соответственно, это является одной из мер импортозамещения.

К базовой ставке арендной платы планируется применять понижающие коэффициенты: 0,4 – для ИП, 0,5 – для юрлиц. То есть аренда станет дешевле более чем наполовину. Директор магазина Наталья Васильева и без точных вычислений рассказывает, во что б она вложила сэкономленные на аренде деньги.

Наталья Васильева, директор магазина:

Например, для развития нашего дальнейшего производства, для расширения ассортимента, для открытия новых точек и, в конце концов, для премирования наших сотрудников.

Илона Волынец, СТВ:

Без больших современных центров не обходится ни один спальный район Минска. Кстати, по количеству торговых объектов Минск уже догнал такие европейские города как Париж и Штутгарт. Но есть одно но: площадки заполнены всего на 80%.

Собственники всеми силами стараются привлечь арендаторов, порой даже на первое время отменяя плату и оставляя лишь коммунальные платежи. Новая мера, по прогнозам специалистов, поможет и заполнить торговые центры, и увеличить долю отечественных товаров.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Минторг прав, что, в целом, стоимость аренды, особенно на государственных площадях коммунальной собственности, необходимо понижать. Аренда входит в состав себестоимости продукции. Мы видим новые торговые центры, которые открываются и не заполняются полностью. Поэтому здесь, конечно же, необходимо вдумчивый системный подход к решению этой проблемы.

Защита национальных производителей – практика мировая. Похожий нормативный акт, правда, исключительно по поддержке легкой промышленности, существует в России. Предложение белорусского минторга касается продажи всех видов товаров. Документ уже направлен в Правительство, и в случае его одобрения новую меру закрепят законодательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.