Минск рассчитывает на финансовую помощь Москвы. О чём говорили Головченко и Мишустин?

Предметный разговор об укреплении торгово-экономических отношений Минск ведет и с Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта в российской столице прошли переговоры на уровне руководителей правительств двух стран.

Встреча Романа Головченко и Михаила Мишустина состоялась по поручению глав государств. 11 марта президенты договорились о ряде антисанкционных мер. На фоне западных санкций наши правительства решили углублять кооперацию в Союзном государстве и общими усилиями обеспечить дальнейший рост совместного товарооборота. Например, в 2021 году он вырос на треть, достигнув 38,5 миллиарда долларов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Имеется необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом, реструктуризация кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России. Это переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая бы обеспечила стабильную работу белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью. Это и наши предложения по фиксации цен на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов. Это и наращивание поставок машиностроительной продукции белорусской на российский рынок, в том числе через снятие остающихся административных ограничений. Конечно, очень важно участие в реализации программ импортозамещения. Здесь предстоит пунктуальная и выверенная работа отраслевых министерств, чтобы максимально задействовать взаимный потенциал по замещению выпадающих поставок по импорту.

Глава российского Кабинета министров подчеркнул, что наши страны продолжат реализовывать крупные инвестпроекты, укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Подробности тут.