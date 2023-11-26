В Беларуси выросли реальные денежные доходы населения

Во многих странах избирательная кампания становится настоящим испытанием для экономики. Сначала оголтелая борьба за власть, потом потрясения и изменения по принципу «новой метлы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь в этом плане выгодно отличается. Напомним, страна придерживается модели социально ориентированной рыночной экономики, которая доказала свою состоятельность и эффективность. И несмотря на серьезное внешнее давление, санкции, и в целом на фоне трещащего по швам привычного мироустройства, мы демонстрируем устойчивый рост.