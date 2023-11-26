В Беларуси выросли реальные денежные доходы населения
Во многих странах избирательная кампания становится настоящим испытанием для экономики. Сначала оголтелая борьба за власть, потом потрясения и изменения по принципу «новой метлы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь в этом плане выгодно отличается. Напомним, страна придерживается модели социально ориентированной рыночной экономики, которая доказала свою состоятельность и эффективность. И несмотря на серьезное внешнее давление, санкции, и в целом на фоне трещащего по швам привычного мироустройства, мы демонстрируем устойчивый рост.
Цифры говорят сами за себя. Страна уверенно движется к достижению официального прогноза по ВВП. Внутренний валовый оборот вырос почти на 4 %. Это значит, что экономика развивается: появляются новые производства, увеличивается выпуск товаров. Не на склады, а для реального покупателя. Промышленное производство показало рост чуть больше 8 %.
Розничный товарооборот (выручка от продажи товаров, которые мы покупаем для себя) в плюсе больше чем на 6,5 %. Выросли у нас и реальные денежные доходы. Это реальные деньги, которые остаются в кошельках белорусов после оплаты налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен. Еще один важный показатель успешного развития – рост объема инвестиций. Несмотря на сохранение санкционных ограничений, зарубежные инвесторы продолжают вкладывать деньги в реализацию проектов на территории нашей страны. В январе-сентябре 2023 года этот показатель составил 6 миллиардов долларов.