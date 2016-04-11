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Минск и Санкт-Петербург подписали соглашение в области качества питьевой воды

11 апреля 2016 19:13
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Новости Беларуси. В попутном течении! Руководство водоканалов Минска и Санкт-Петербурга договорились о новых формах сотрудничества. Подписано соглашение в области качества питьевой воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это плодотворный результат соответствующего поручения председателя Мингорисполкома о новых точках соприкосновения. Речь идет, в первую очередь, о переходе на автоматизированную систему, так называемое водоснабжение «онлайн». У специалистов уже появились новые наработки.

Документ также предполагает создание Водной академии для подготовки кадров, возможности строительства производства по утилизации осадков, двустороннего обмена техническими новинками. Российские коллеги взяли на заметку у минчан наработки по обезжелезиванию подземных вод и аквааудиту.   

 

# Экономика # Беларусь-Россия

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