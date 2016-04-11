Андрей Кобяков – о том, как будет работать экономика в условиях повышения пенсионного возраста

Новости Беларуси. Как будет работать белорусская экономика в условиях повышения пенсионного возраста, рассказал сегодня премьер-министр Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Только в 2017 году для дополнительного количества людей, которые у нас останутся на работе, плюс 18 тысяч дополнительно рабочих мест нам понадобится. Задача главой государства поставлена. 50 тысяч рабочих мест ежегодно мы должны создавать. Поэтому за счет этого фактора – за счет увеличения численности занятых за счет увеличения пенсионного возраста, я думаю, мы не испытаем какого-либо дефицита с рабочими местами. Скажу больше того, большее число работающих – это дополнительный прирост валового внутреннего продукта, это дополнительный прирост результативности в нашей экономике. Это говорит о том, что мы с вами будем иметь немножко больше для того, чтобы этими результатами труда всем обществом воспользоваться.