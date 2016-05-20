Экономический форум в Гомеле: 11 инвестдоговоров на $300 млн заключили деловые круги Беларуси и зарубежья

Новости Беларуси. 300 участников из 29-ти стран мира. 13-ый Гомельский экономический форум стал рекордным не только по количеству участников. Общая сумма инвестпроектов – свыше 300 миллионов долларов. Свои визы под протоколами о намерениях поставили инвесторы из Германии, Китая, России и Украины.

Всего же международному бизнесу в этом году Гомельщина предложила свыше полусотни перспективных проектов, самый дорогой из которых оценен в 220 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Мы сегодня на форуме подписали более 300 миллионов долларов. Это самый высокий показатель и результат, который мы имеем на протяжении 13 лет.

Меркель Торстен, директор энергетической компании (Ирландия):

В Беларуси есть еще много возможностей, особенно для свободных инвесторов. Бюрократическая машина четко работает. Это тоже очень важно, потому что это дает стабильность прав инвесторам. В этом контексте Беларусь положительно отличается от соседних стран.

Талаль Аль Барази, губернатор провинции Хомс (Сирийская Арабская Республика):

Война в нашей стране заканчивается, мы это видим и готовимся восстанавливать наши города. Всё разрушено и поэтому нам очень нужна строительная техника, технологии. Нужны опытные архитекторы и ваш опыт в восстановлении. Со мной приехали крупнейшие бизнесмены нашего региона для того, чтобы найти у вас всё, что нам нужно для восстановления наших городов.