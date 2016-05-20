Единый рынок нефти и нефтепродуктов в странах ЕАЭС: в Ереване одобрена концепция формирования

Новости Беларуси. Главы правительств стран ЕАЭС приняли Концепцию общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках интеграционного объединения. Об этом стало известно по итогам заседания Межправительственного совета ЕАЭС, которое прошло 20 мая в Ереване. В работе заседания принял участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Повестка дня включала 10 вопросов. Стороны согласовали директиву на проведение переговоров с Китаем о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, а также утвердили сроки принятия Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Постоянное затягивание переговоров приводит к пересмотру уже достигнутых договоренностей. В итоге мы топчемся на месте, если не откатываемся назад. Необходимы четкие временные ориентиры, точка сечения, если хотите. По мнению нашего Таможенного комитета, оптимальная дата завершения подготовки Таможенного кодекса могла бы быть дата 1 декабря 2016 года.