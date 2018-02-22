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Минсельхозпрод Беларуси проведёт консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока

22 февраля 2018 16:04
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Новости Беларуси. Минсельхозпрод Беларуси уже 26 февраля проведет консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод Беларуси проведёт консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока-1

О его введении с 26 февраля объявил Роспотребнадзор. Какие точно причины послужили для ограничений – пока не известно. Ситуацию прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Минсельхозпрод Беларуси проведёт консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока-4

Леонид Маринич подчеркнул, что наши специалисты планируют разобраться с новыми претензиями и это будет сделано по каждому конкретному случаю. 

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

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