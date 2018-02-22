Минсельхозпрод Беларуси проведёт консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока

Новости Беларуси. Минсельхозпрод Беларуси уже 26 февраля проведет консультации с Россией для отмены запрета на ввоз молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О его введении с 26 февраля объявил Роспотребнадзор. Какие точно причины послужили для ограничений – пока не известно. Ситуацию прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.