Франциск Годтс: Всемирный банк в апреле рассмотрит новую программу по Беларуси

Новости Беларуси. Новую программу Всемирного банка по Беларуси совет директоров рассмотрит уже в начале апреля. Об этом 22 февраля сообщил исполнительный директор Франциск Годтс на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обсуждались аспекты новой партнерской стратегии. Она рассчитана на 5 ближайших лет. Речь идет об инвестициях минимум в пол миллиарда долларов. Кроме того, финансовую помощь частному бизнесу окажет структурное подразделение всемирного банка – Международная финансовая корпорация.