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Франциск Годтс: Всемирный банк в апреле рассмотрит новую программу по Беларуси

22 февраля 2018 11:39
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Новости Беларуси. Новую программу Всемирного банка по Беларуси совет директоров рассмотрит уже в начале апреля. Об этом 22 февраля сообщил исполнительный директор Франциск Годтс на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь обсуждались аспекты новой партнерской стратегии. Она рассчитана на 5 ближайших лет. Речь идет об инвестициях минимум в пол миллиарда долларов. Кроме того, финансовую помощь частному бизнесу окажет структурное подразделение всемирного банка – Международная финансовая корпорация.  

Франциск Годтс: Всемирный банк в апреле рассмотрит новую программу по Беларуси-1

  

На модернизацию промышленности, создание высокотехнологичных производств, поддержку бизнеса, инфраструктурные преобразования, проекты в сфере экологии, очистных сооружений и лесного хозяйства планируется направить от 80 до 120 миллионов долларов.  

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Всемирный банк # Франциск Годтс

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