Новости экономики за 18.09.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Ставки по кредитам в стране продолжают снижение на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции. При этом юрлица могли одолжить у банков деньги на гораздо более выгодных условиях, чем население на потребительские нужны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем обеспечен рост взаимной торговли Беларуси и Армении? И почему в промышленности растет число вновь принятых на работу сотрудников?

Траектория взаимной торговли Беларуси и Армении показывает стабильный рост. Процесс обретения устойчивости нашей евразийской интеграции и развитие экономик в рамках ЕАЭС приносят свои плоды. В 2022 году товарооборот между Беларусью и Арменией приблизился к 200 миллионам долларов. При этом обеспечен данный показатель как за счет роста белорусского экспорта, так и армянского импорта. 16 белорусских предприятий в эти дни презентовали свою продукцию и новинки производства на XXII Универсальном международном торгово-промышленном выставочном форуме Armenia Expo в Ереване. Сейчас мы поставляем в Армению мясную и молочную продукцию, лекарственные средства, шины, лифтовое оборудование, карьерную и грузовую технику, тракторы, изделия из древесины.

Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ В ОКТЯБРЕ ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ ИЗ БАКУ В МИНСК