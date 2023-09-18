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Новости экономики за 18.09.2023

18 сентября 2023 16:57
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Ставки по кредитам в стране продолжают снижение на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции. При этом юрлица могли одолжить у банков деньги на гораздо более выгодных условиях, чем население на потребительские нужны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем обеспечен рост взаимной торговли Беларуси и Армении? И почему в промышленности растет число вновь принятых на работу сотрудников?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ТРАЕКТОРИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Новости экономики за 18.09.2023-1

Траектория взаимной торговли Беларуси и Армении показывает стабильный рост. Процесс обретения устойчивости нашей евразийской интеграции и развитие экономик в рамках ЕАЭС приносят свои плоды. В 2022 году товарооборот между Беларусью и Арменией приблизился к 200 миллионам долларов. При этом обеспечен данный показатель как за счет роста белорусского экспорта, так и армянского импорта. 16 белорусских предприятий в эти дни презентовали свою продукцию и новинки производства на XXII Универсальном международном торгово-промышленном выставочном форуме Armenia Expo в Ереване. Сейчас мы поставляем в Армению мясную и молочную продукцию, лекарственные средства, шины, лифтовое оборудование, карьерную и грузовую технику, тракторы, изделия из древесины.

Минпром: у работников промышленности зарплаты за год выросли на 30%.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ В ОКТЯБРЕ ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ ИЗ БАКУ В МИНСК

Новости экономики за 18.09.2023-4

Национальный авиаперевозчик Азербайджана открывает регулярные рейсы из Баку в Минск. Первый вылет запланирован на 2 октября. Далее компания намерена летать в белорусскую столицу четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути около 4 часов. Авиакомпания AZAL – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ с самым современным парком воздушных судов и высоким качеством обслуживания пассажиров.

В Беларуси ставки по кредитам продолжают снижение на фоне замедления годовой инфляции.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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