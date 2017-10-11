Новости экономики за 11.10.2017
Новости Беларуси. Во многие квартиры поступило долгожданное тепло, и потребители уже подсчитывают, во что оно обойдется. Цифры в жировках зависят не только от градуса теплоносителя и его количества, но и от категории дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собственник может регулировать температуру в квартире с помощью терморегулятора на батарее. Это позволяет создать комфортный микроклимат, однако не влияет на уменьшение оплаты за отопление.
В ОЖИДАНИИ ПЛАТЕЖКИ ЗА ТЕПЛО
Платить исключительно за реально полученное тепло можно только при наличии на батареях квартирного прибора учета тепла – электронного распределителя. Именно он фиксирует, когда терморегулятором ограничивается доступ теплоносителя в батарею. Показатели с распределителя снимаются обслуживающей организацией, которая после окончания отопительного сезона сделает перерасчет оплаты за отопление.
ОПТИМИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ
В стране определены ежегодные показатели экспорта товаров в ЕС до 2020 года. За три года он должен быть увеличен на 700 миллионов долларов. На 2018 год объем экспорта в ЕС запланирован на уровне 5,5 млрд долларов, на 2019 – 5,9 млрд, на 2020 – 6,2 млрд. Из них половина приходится на предприятия нефтехимического комплекса.
Рост должны обеспечить компании Минпрома и Белорусская калийная компания. Из регионов больше других должны продать товаров предприятия Минской и Витебской областей.
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В НАЧАЛЕ ГОДА
С начала года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 2,7%. На 6% выросли цены на услуги, но по некоторым позициям ценник заметно снизился. Из продуктов больше всего подешевели свежие огурцы и помидоры, виноград, чеснок, гречка, сладкий перец. Среди непродовольственных товаров в лидерах по падению цен за 9 месяцев этого года оказались смартфоны, и детские коляски.
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
В стране может быть принят документ, который установит особый порядок разбирательства по некоторым экономическим статьям. До суда дело можно и не доводить. Речь идет об обеспечительном депозите не менее 50 тысяч белорусских рублей на специальном счете в банке. Как известно, существует практика прекращения уголовного преследования, например, в случае обвинений в неуплате налогов. Обеспечительный депозит – это такая страховка, авансовый платеж за возможные проступки в будущем.
В ПОИСКАХ НОВОГО АДРЕСА
Падение стоимости испанских облигаций, повышение процентных ставок, увеличение премий за кредитные риски и даже прекращение потока иностранных инвестиций в Каталонию и Испанию – все это возможные последствия сложившейся политической и экономической ситуации в стране. Предприниматели в Каталонии ищут для своих компаний более безопасные регионы. В Мадрид собираются одна из энергокомпаний, биофармацевтический гигант и телекоммуникационная корпорация. В стране уже упростили процедуру перевода юридических адресов.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже Доллар снизился на пару пунктов. Завтра по Нацбанку 1,97. Евро подорожал на копейку. Актуальный курс 2 рубля 33 копейки. Российский рубль в плюсе и за сотню торгуют 3 рубля 40 копеек.