Новости экономики за 11.10.2017

Новости Беларуси. Во многие квартиры поступило долгожданное тепло, и потребители уже подсчитывают, во что оно обойдется. Цифры в жировках зависят не только от градуса теплоносителя и его количества, но и от категории дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собственник может регулировать температуру в квартире с помощью терморегулятора на батарее. Это позволяет создать комфортный микроклимат, однако не влияет на уменьшение оплаты за отопление. В ОЖИДАНИИ ПЛАТЕЖКИ ЗА ТЕПЛО Платить исключительно за реально полученное тепло можно только при наличии на батареях квартирного прибора учета тепла – электронного распределителя. Именно он фиксирует, когда терморегулятором ограничивается доступ теплоносителя в батарею. Показатели с распределителя снимаются обслуживающей организацией, которая после окончания отопительного сезона сделает перерасчет оплаты за отопление. ОПТИМИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

В стране определены ежегодные показатели экспорта товаров в ЕС до 2020 года. За три года он должен быть увеличен на 700 миллионов долларов. На 2018 год объем экспорта в ЕС запланирован на уровне 5,5 млрд долларов, на 2019 – 5,9 млрд, на 2020 – 6,2 млрд. Из них половина приходится на предприятия нефтехимического комплекса.

Рост должны обеспечить компании Минпрома и Белорусская калийная компания. Из регионов больше других должны продать товаров предприятия Минской и Витебской областей. ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В НАЧАЛЕ ГОДА С начала года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 2,7%. На 6% выросли цены на услуги, но по некоторым позициям ценник заметно снизился. Из продуктов больше всего подешевели свежие огурцы и помидоры, виноград, чеснок, гречка, сладкий перец. Среди непродовольственных товаров в лидерах по падению цен за 9 месяцев этого года оказались смартфоны, и детские коляски. МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ