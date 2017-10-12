Цены на свинину упали, а на детские сухие молочные смеси – выросли: результаты мониторинга ФПБ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси по результатам мониторнига отмечает снижение цен на свинину и некоторые крупы. Итоги народного контроля в ФПБ озвучили 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекция была проведена более чем в 270 магазинах. Почти сто товарных позиций попали в поле зрения специалистов. Сегодня в федерации отметили: цены в целом стабилизируются. Упала в стоимости плодоовощная продукция, что связано с сезонным увеличением предложений аграриев. А вот на ряд молочных товаров цены выросли. В первую очередь это касается сухих детских молочных смесей. Если тенденция будет продолжена, ФПБ попросит соответствующие структуры объяснить обоснованность ценовой политики.